Salvini sconfitto in Emilia Romagna | crolla lo spread

Matteo Salvini sconfitto in Emilia Romagna, cala lo spread. I mercati finanziari premiano il nuovo clima di stabilità che circonda il governo Conte Bis. La sconfitta di Matteo Salvini in Emilia Romagna ha ripercussioni sullo spread. E questo in fondo non fa notizia. Nel corso degli ultimi anni abbiamo imparato che il dato reagisce agli stimoli e cambia in base al momento politico nazionale e internazionale. La vera domanda era legata all'andamento dello spread e all'entità della variazione. Matteo Salvini sconfitto in Emilia Romagna, cala lo spread Lo spread è calato a picco dopo la sconfitta di Matteo Salvini in Emilia Romagna. I mercati finanziari hanno tirato una boccata d'aria dopo giorni all'insegna dell'incertezza. Il dato è calato a quota 141,8 punti base dopo la certezza della vittoria di Bonaccini.

