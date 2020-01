Sabrina Salerno difende Amadeus: “Io so stare un passo indietro” (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ solamente l’ultima di una lunga serie di nomi e volti dello spettacolo a prendere le difese a sorpresa di Amadeus: ma Sabrina Salerno non ci sta, a far passare la storia di Sanremo come sessista. E con una recente intervista a Libero, ha deciso di raccontare la propria interpretazione dei fatti. Proprio lei, da sempre idolo di un certo pop femminile forte ed emancipato, ha scelto di prendere posizione di fianco al presentatore, riconoscendo la strumentalizzazione delle sue parole. “Con mio marito so stare dietro, e lo stesso lui”: Sabrina Salerno interviene nel dibattito, prendendo le difese del colelga e presentatore “Amadeus lo conosciamo tutti, è una delle persone più amabili, rispettose e gentili che ci siano“, le parole di Sabrina Salerno al giornale. Il conduttore del Festival aveva recentemente introdotto Francesca Sofia Novello come una ... velvetgossip

