Raid neonazista in un bar del Bresciano: la vetrina rotta, la svastica e la scritta «T***a, ne**a» (Di lunedì 27 gennaio 2020) La scorsa notte un bar di Rezzato, nel Bresciano, è stato preso di mira da alcuni vandali che, dopo aver rotto la vetrina, hanno lasciato una scritta sul pavimento: «T***a, n***a» con accanto una svastica disegnata al contrario. Succede nella giornata di memoria. L’esercizio pubblico è gestito da una donna di origini marocchine, nata in Italia, di 36 anni. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Digos. Cosa è successo «Durante la scorsa notte ignoti si sono introdotti in un bar di Rezzato sfondando le vetrine e imbrattando i pavimenti con segni e scritte ingiuriose rivolte alla titolare» si legge sulla pagina Facebook Rezzato Democratica. «Segni che stridono con la giornata di oggi dedicata alla memoria delle vittime della Shoah e delle tremende conseguenze del razzismo innalzato a ideologia. Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza – si legge ancora ... open.online

