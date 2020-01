Parola finale sul matrimonio tra Huawei P20 Lite ed EMUI 10: feedback ufficiale sull’aggiornamento (Di lunedì 27 gennaio 2020) Uno dei dubbi più grandi che ci trasciniamo dietro da diverse settimane a proposito dell'aggiornamento con EMUI 10 per smartphone potenzialmente compatibili con il pacchetto software riguarda, senza ombra di dubbio, il cosiddetto Huawei P20 Lite. Nonostante il prodotto non sia mai stato aggiunto ad alcuna lista ufficiale, il suo comparto hardware e la tenuta più che incoraggiante mostrata dopo le ultime patch ricevute, non ci avevano fatto mollare ancora tutte le speranze sotto questo punto di vista. La Parola finale su Huawei P20 Lite ed EMUI 10 Insomma, per quanto improbabile, non c'erano ancora i presupposti per archiviare la questione in modo definitivo. Come del resto avevamo evidenziato poche settimane fa con un approfondimento in merito. Questo almeno fino ad oggi, perché in realtà sul web c'è un tweet ufficiale da parte del produttore con un messaggio che lascia poche ... optimaitalia

GioPao9 : Parola finale sul matrimonio tra #HuaweiP20Lite ed EMUI 10: feedback ufficiale sull’aggiornamento - OptiMagazine : Parola finale sul matrimonio tra Huawei P20 Lite ed EMUI 10: feedback ufficiale sull’aggiornamento… - RKerobi : @intuslegens Scoperto dopo. Ma condivido parola per parola. E ho ancora i brividi per il suo discorso e il suo grid… -