M5S crolla, il Pd: «Asse politico modificato». Crimi: «Rapporti di forza non cambiano». In Calabria Movimento fuori dal Consiglio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Venti di crisi nel Movimento 5 Stelle. Dopo ore di assordante silenzio il nuovo capo politico M5S parla per commentare la disfatta dei grillini alle elezioni in Emilia e Calabria. «Il voto... ilmessaggero

gjscco : RT @solepiatti: #EmiliaRomagna2020 ricordatevi che il M5S anche se crolla ha la forza di sollevarsi perchè non capita tutti i giorni di ave… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: #elezioniregionali2020: il centrodestra si aggiudica la #Calabria, il centrosinistra l’ #EmiliaRomagn. Crolla M5s e il… -