LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 1-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: break dell’australiano nel quarto game del secondo set (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio, dritto e volée di rovescio di Kyrgios, Nadal arriva ma non può controllare. 15-0 Gran demivolée di rovescio di Kyrgios. 2-4 Kyrgios, risposta notevole di rovescio dell’Australiano con il rovescio, Nadal risponde con un numero di dritto all’incrocio delle righe! 40-0 Spinge con il dritto Nadal e costringe Kyrgios a perdere il controllo dell’omologo colpo. 30-0 Ace di Nadal. 15-0 Viene a rete Nadal che gioca la palla corta di rovescio, arriva male Kyrgios. 1-4 Kyrgios, conferma il break l’Australiano con il rovescio che se ne va di Nadal. 40-0 Perde il controllo del dritto Nadal. 30-0 Decimo ace di Kyrgios. 15-0 Ace di Kyrgios, il nono. Rod Laver Arena che si è intanto caricata di entusiasmo per il suo connazionale. 1-3 break Kyrgios: punto incredibile dell’Australiano! Recupero spaventoso con il ... oasport

zazoomblog : LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 0-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo vince il primo set - #Nadal-Kyrgios… - RSIonline : RT @RSIsport: ?????????? In diretta su RSI: ?????? Australian Open, ottavi di finale 09h00 Nadal ???? - Kyrgios ???? - OA_Sport : LIVE Nadal-Kyrgios, Australian Open 2020 in DIRETTA: match da non perdere tra due rivali che non si amano -