Le elezioni regionali in cifre (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma. L’Emilia-Romagna e la Calabria sono state due regioni, in momenti e per motivi differenti, molto generose con il M5s. La prima è la Regione del primo Vaffa-Day con Beppe Grillo (a Bologna), di Federico Pizzarotti sindaco di Parma, di Max Bugani tra i leader di Rousseau. La seconda è quella che ilfoglio

welikeduel : Stasera torna #propagandalive con una puntata speciale sulle elezioni regionali. Video, disegni, social, analisi de… - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… - you_trend : #EmiliaRomagna Molti comuni che alle #Europee2019 hanno votato centrodestra sono passati a supportare Bonaccini in… -