Incidente Kobe Bryant e figlia Gianna/ Chi sono le altre vittime nell'elicottero? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant e sua figlia Gianna morti in Incidente in elicottero: ecco l'identità delle altre vittime. C'è anche chi su quel velivolo era già salito... ilsussidiario

SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… - SkySport : #UltimOra Tutti i media americani confermano: morto #KobeBryant L’ex campione #NBA deceduto in un incidente in elic… -