Gli insulti social ai cittadini di Bibbiano: «Vi piace farvi rubare i figli» (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’attenzione elettoral-mediatica sulla cittadina della Val d’Enza l’ha spostata la Lega (e tutto il centrodestra). Per questo motivo i risultati Bibbiano stano assumendo un valore di rilievo che accompagna la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna e la sua conferma alla guida della Regione. Il Pd, infatti, ha ottenuto il 40,7% dei consensi nel comune salito ai tristi onori della cronaca per la grave vicenda degli affidamenti illeciti (su cui sta indagando la magistratura), con la coalizione di Centrosinistra che ha toccato il 56,7% dei consensi. ben distante la Lega (29,5%) e il centrodestra (37,4%) che hanno tentato di sfruttare a livello elettorale questo fatto di cronaca. Non riuscendoci. LEGGI ANCHE > A Bibbiano il Pd ha conquistato il 40% Numeri che parlano chiaro. Un distacco netto nonostante l’attenzione mediatica (più elettorale che ... giornalettismo

