Giornata della Memoria, Mattarella: “L’indifferenza è l’anticamera della barbarie. Virus dell’odio non fa parte solo del passato” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “L’indifferenza è l’anticamera della barbarie”, per questo si deve considerare la Memoria dei sopravvissuti alla Shoah come “patrimonio dell’intera Nazione”. Ha parlato così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale del Giorno della Memoria. Il Capo dello Stato ha quindi lanciato un avvertimento, ricordando che il genocidio nazista, con tutti i suoi orrori, avvenne “nell’indifferenza di tanti. Un’indifferenza diffusa. Anche in Italia”. La manifestazione è stata aperta dalla proiezione di un filmato dal titolo Shoah: figli del dopo e vi hanno partecipato, tra gli altri, la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione di cittadini italiani ebrei ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Oggi è la giornata dell’orgoglio e della riscossa per la Calabria bella e sana: la Lega c’è! #oggivotoLega - Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… - lorepregliasco : Vediamo se l'affluenza regge nel resto della giornata in #EmiliaRomagna. Sicuramente per ora è altissima, in linea… -