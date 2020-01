E’ una Serie A più “umana”. La Juve non vince più quando gioca male. Inter, 7000 caffè son troppi anche per te (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ahh la vecchia Serie A delle famose “sette sorelle”… dimentichiamocene. Anzi, lo abbiamo già fatto. Ci siamo abituati. Ma oggi c’è quella delle… “tre sorelle”. Sì, ma c’è stato il rischio che non ci fosse più. Siamo ancora a gennaio, ma se la Juve ieri avesse vinto avrebbe potuto far partire la sua (solita) fuga verso l’ennesimo scudetto. Timore di tanti, paura di molti. Specie dopo i pari di Inter e Lazio. Ma non è successo. Per fortuna di gran parte dei tifosi, neutrali e non, che speravano in un passo falso dei bianconeri. Bentornati sulla Terra Adesso è una Serie A più “umana”. Lo possiamo dire. Tra un mese potrebbe cambiare tutto e la Juve andrà in fuga? Tanto piacere. Ora non è così. Ora, la Juve, quando gioca male perde. E non è una dato da sottovalutare. Non dimentichiamo che, tra i motivi di un predominio ... calcioweb.eu

