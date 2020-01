Detto Fatto, Jonathan turbato. L’appello: “Non deve accadere mai più” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bianca Guaccero, Jonathan a Detto Fatto fa un appello per la giornata della memoria: “Non deve accadere mai più” Oggi, 27 gennaio, è la giornata della memoria delle vittime dell’olocausto ed in alcune trasmissioni televisive si è affrontato l’argomento, tra queste anche a Detto Fatto. Nel programma di Bianca Guaccero, infatti Jonathan Kashanian prima di parlare della sua rubrica molto divertente ed ironica Super Classifica Jon ha voluto fare un discorso molto sentito su questa particolare ricorrenza: “Voi sapete tutti che sono di religione ebraica, ma mi preme ricordare questa giornata non in quanto ebreo ma in quanto essere umano, anni fa sarebbe stato un problema per me e te (Bianca Guaccero) essere amici” Jonathan ha continuato il suo discorso visibilmente turbato facendo un appello: “Voglio solo ricordare questo giorno affinché non accada ... lanostratv

