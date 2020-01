Custodia cautelare, che lite tra Travaglio e la Tortora: volano parole grosse (Di lunedì 27 gennaio 2020) volano gli stracci tra Marco Travaglio e Gaia Tortora. La vicedirettrice del TG di La7 si è infuriata nei confronti del direttore del Fatto Quotidiano su una questione di diritto penale. I due hanno battibeccato via sms, con la Tortora che ha anche postato un tweet contro Travaglio, chiedendogli di mostrare in pubblico i messaggi … L'articolo Custodia cautelare, che lite tra Travaglio e la Tortora: volano parole grosse NewNotizie.it. newnotizie

