Cronaca di Napoli, possesso di droga e banconote false: denunciato 26enne (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cronaca di Napoli, il giovane si era dato alla fuga dopo aver provocato un incidente in via Brindisi: una volta fermato, gli agenti hanno scoperto nella sua auto droga e banconote false. Cronaca di Napoli Personale della Polizia Municipale di Napoli ha fermato, nella serata di sabato, un giovane, di 26 anni, nato in Tunisia e residente a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, per essersi dato alla fuga dopo aver provocato un sinistro in via Brindisi. Secondo quanto riferito dallo stesso 26enne sarebbe partito dalla Germania, dove lavora, a bordo di un’auto a noleggio per incontrare una donna, rivelatasi in seguito secondo la sua versione dei fatti, l’anello di congiunzione tra lo stesso e altri soggetti che gli avrebbero consegnato una busta con centinaia di banconote e della droga che, a suo dire, avrebbe dovuto consegnare nella zona del Vasto. Dalle prime ... 2anews

