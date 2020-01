Broni, ragazzo investito da treno in corsa sulla Milano-Pavia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un ragazzo di ventiseianni è stato investito ed ucciso da un treno in corsa per la tratta Milano-Pavia nei pressi della stazione di Broni Un ragazzo di ventisei anni questa mattina è stato investito ed ucciso da un treno a Broni, nel pavese. La tragedia è avvenuto alle 7 ed i sanitari del 118, intervenuti … L'articolo Broni, ragazzo investito da treno in corsa sulla Milano-Pavia proviene da www.inews24.it. inews24

