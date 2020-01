Bonaccini | abbiamo vinto | sulle proposte di governo

Bonaccini : abbiamo vinto per le proposte : 2.27 "Grazie ai tantissimi che hanno dato una mano in questa campagna elettorale che abbiamo affrontato con grande serenità. Partivamo da un -7% alle Europee, abbiamo lavorato a una coalizione molto larga con 6 liste". Così Bonaccini. "abbiamo ottenuto un risultato rilevante. L'arroganza non paga. La scelta di usare l'Emilia per altri fini gli emiliano- romagnoli l'hanno capita.abbiamo vinto per la qualità delle proposte. Tornare in piazza ...

Regionali - Bonaccini : “Abbiamo vinto e l’abbiamo fatto sul terreno delle proposte di governo. L’arroganza non paga mai” : “La scelta di usare l’Emilia-Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli l’hanno capita. Hanno deciso di mettere la campagna su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno”. E’ quanto ha detto il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando i primi risultati del voto alle Regionali. “L’arroganza – ha aggiunto il candidato del centrosinistra – non paga ...

E.Romagna : Bellanova - ‘abbiamo sconfitto Salvini - un abbraccio a Bonaccini’ : Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfitto nelle urne. è stata una campagna elettorale convinta, per noi di Italia Viva senza risparmio, anche con l’urgenza di rimotivare alla politica e al voto quanti in questi anni se ne erano allontanati”. Lo scrive Teresa Bellanova di Italia Viva su Fb. “Ci sarà tempo ...

E.Romagna : Bellanova - ‘abbiamo sconfitto Salvini - un abbraccio a Bonaccini’ : Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfitto nelle urne. è stata una campagna elettorale convinta, per noi di Italia Viva senza risparmio, anche con l’urgenza di rimotivare alla politica e al voto quanti in questi anni se ne erano allontanati”. Lo scrive Teresa Bellanova di Italia Viva su Fb. “Ci sarà tempo ...