Basket - Michael Jordan su Kobe Bryant : “Era un fratello minore - sono scioccato per la sua scomparsa” : “ sono davvero scioccato a proposito della tragica notizia che riguarda la scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna. Le parole non pos sono descrivere il dolore che sto provando. Ho amato Kobe , era un fratello minore per me. Avevamo l’abitudine di sentirci spesso, mi mancheranno tantissimo le nostre conversazioni. Era un avversario duro da battere, uno dei più grandi di questo sport. Un vero talento creativo. Kobe era anche un papà ...

19-20 - è duello ad alta quota tra Michael Bramos e Sergio Rodriguez : 21-20 Appoggia al vetro Filloy in penetrazione Inizia il secondo quarto TOP SCORER – VENEZIA: Bramos 7; Milano: Rodriguez 10 19-20 ANCORA Rodriguez! Ed è con lui che Milano chiude avanti il primo quarto di una partita già intensissima! 19-17 Sergio Rodriguez non vuole problemi: tripla per lui! 19-14 Ultimo minuto del quarto, Tarczewski sbaglia la schiacciata, Tonut dall'altra parte va a ...