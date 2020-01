Barbara D’Urso pronta a fare il dispetto ad Alessia Marcuzzi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Barbara D’Urso condurrà L’Isola dei Famosi? Barbara D’Urso sarebbe pronta a fare il dispetto alla sua collega. La regina dei pomeriggi di Canale 5, ogni giorno con Pomeriggio 5 vince contro la forte concorrenza de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. La D’Urso presenta anche la trasmissione Live – Non è la D’Urso, che quest’anno non sta realizzando ascolti esaltanti, nonostante i tanti talk su casi forti, tipo quella sulla scomparsa di Luigi Favoloso. Notizia delle ultime ore, è che Alessia Marcuzzi non condurrà più L’Isola dei Famosi. Barbara D’Urso, forse, non farà in questa stagione il Grande Fratello con persone sconosciute, vista anche la messa in onda ritardata del Grande Fratello Vip. Barbara D’Urso verso L’Isola dei Famosi? Barbara D’Urso, forse, è pronta a condurre ... kontrokultura

