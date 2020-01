Avengers: Endgame, la Rescue di Gwyneth Paltrow stava per avere un aspetto assai diverso (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow compare finalmente con la propria armatura personalizzata, ma il design di Rescue avrebbe potuto essere molto diverso. In Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow prende il suo posto sul campo di battaglia nelle vesti di Rescue, della quale vediamo per la prima volta l'armatura completa e personalizzata che però avrebbe potuto essere assai diversa. Come molti dei dettagli del film, una gigantesca produzione da 350 milioni di dollari, anche il design del costume di Pepper Potts è stato scelto tra un'ampia gamma di possibilità, come dimostra la foto postata su Instagram dall'artista Rodney Fuentebella, autore di uno dei primi concept per il personaggio. La versione che tutti abbiamo visto al cinema consiste in una tuta prevalentemente blu, fornita di ... movieplayer

