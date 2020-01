Autista chiede a due ragazzini di non fumare sul bus: loro gli rompono il naso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Due ragazzi, saliti a bordo dell'autobus, hanno acceso una sigaretta e si sono messi a fumare cosa del tutto vietata nei luogi pubblici e sugli autobus, ma, alla richiesta dell'uomo i due ragazzi si sono innervositi parecchio reagendo in modo eccessivo Nonostante le ripetute richieste dell'uomo di smettere di fumare quella sigaretta, i due non ne hanno voluto sapere e hanno aggredito l'Autista dell'autobus della Amtab un azienda municipale di Bari che si occupa di trasporti urbani (Continua…) I due che sono originari di Bari hanno iniziato un battibecco con l'uomo che è sfociato in una vera e propria aggressione che è avvenuta intorno alle ore 13:00 sulla linea 19 nella zona San Pio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, i due sono scappati via e purtroppo non c'erano altri passeggeri presenti che a bordo dell'autobus. Allora gli inquirenti hanno dovuto richiedere ... howtodofor

