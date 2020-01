Audio WhatsApp e caso di Coronavirus in Italia, all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce: solo una bufala (Di martedì 28 gennaio 2020) Sta girando proprio in queste ore un messaggio Audio via WhatsApp che ci parla di un sospetto caso di Coronavirus in Italia, precisamente presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Al suo interno sarebbe ricoverato un ragazzo del posto con tutti i sintomi del virus e che, al contempo, sarebbe tornato da non molto tempo proprio dalla Cina. Come avvenuto pochi giorni fa sulle nostre pagine, l’inVito è quello di recepire sempre con la massima cautela messaggi del genere, a maggior ragione considerando quanto abbiamo scoperto oggi 27 gennaio. La verità sul vocale WhatsApp e Coronavirus in Italia, all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce Scendendo in dettagli, l’Audio WhatsApp che ci parla del primo vero caso sospetto di Coronavirus in Italia, riscontrato di recente all’interno dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stato smentito in tutto e per tutto su Canale 85 ... bufale

