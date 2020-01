Anticipazioni GF Vip, Antonio Zequila choc: “Abbiamo un porc* in camera” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Antonio Zequila fa una rivelazione choc su un concorrente del Grande Fratello Vip: “E’ un porc*” Stamattina Antonio Zequila si è alzato davvero di buona lena. E nella cucina del GF Vip ha chiamato a sè Andrea Denver, Aristide Malnati e Carlotta Maggiorana per dare il buongiorno ai numerosi telespettatori, ma anche alle loro adorate mamme. Finita qua? Ma nemmeno per idea. Difatti Antonio Zequila, con un sorriso a mezza bocca, ha confessato di aver avuto anche stanotte diverse difficoltà a dormire per ‘colpa’ di un inquilino vip particolarmente rumoroso: “Qui ragazzo abbiamo un problema enorme…Abbiamo un porc* che russa…Un maledetto…In quella stanza fetida in cui si respira aria putrefatta…” L’uomo non ha svelato il nome del russatore, anche se molti telespettatori hanno iniziato a fare le prime ipotesi sui ... lanostratv

