Alle 15 Journey to the Savage Planet giocato in diretta: tra Metroid Prime e Futurama (Di lunedì 27 gennaio 2020) Quest'oggi vi proponiamo una diretta molto interessante dedicata a uno dei giochi forse meno pubblicizzati ma sicuramente tra i più interessanti di questo inizio 2020.Alle 15:00 il nostro Lorenzo Mancosu vi accompagnerà alla scoperta di un misterioso pianeta alieno all'interno di Journey to the Savage Planet, primissimo progetto di Typhoon Studios. Si tratta di un team nato da pochi anni grazie allo sforzo di ex Ubisoft, EA e Warner Bros. Games Montreal e che recentemente è stato acquisito da Google.Alla stessa ora pubblicheremo anche la recensione dedicata a questo Journey to the Savage Planet, un'avventura in prima persona che si ispira agli insegnamenti di Metroid Prime e strizza l'occhio ai toni scanzonati di Futurama. Sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire da domani, 28 gennaio, in formato digitale e dal 31 gennaio anche in edizione fisica, il tutto al prezzo budget di ... eurogamer

