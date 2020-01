Vomero: riapre lo stadio collana con le due palestre di arti marziali e ginnastica artistica (Di domenica 26 gennaio 2020) La Giano comunica che domani lunedì 27 gennaio riapre lo stadio collana: le due palestre di arti marziali e ginnastica artistica. La pista di atletica che non è ancora utilizzabile. Domani lunedì 27 gennaio riapre lo stadio collana con le due palestre di arti marziali e ginnastica artistica pronte dalla cerimonia di inaugurazione. Sono anche pronti gli spogliatoi dell’atletica leggere utilizzati per l’evento Universiadi 2019. Indipendente dalla nostra volontà non è ancora possibile utilizzare la pista di atletica. La Giano è una società sportiva senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica ed è fortemente impegnata a portare a termine i lavori di propria competenza nell’esclusivo interesse delle attività sportive, in un impianto sportivo già esistente il cui utilizzo è anche regolato da una convenzione (art 56) firmata dal sindaco di Napoli e dal presidente della ... 2anews

