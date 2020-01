Verona, Juric: «Mi godo ogni momento, a Genova ho sofferto» (Di domenica 26 gennaio 2020) Ivan Juric, tecnico del Verona, ha commentato la vittoria contro il Lecce: ecco le parole del tecnico a fine gara Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato della vittoria contro il Lecce a fine gara ai microfoni di Sky Sport. «Europa? Voglio che ci salviamo, non è una frase fatta. Il campionato è difficile, dobbiamo fare sempre il massimo. Dobbiamo arrivare a 40 punti prima possibile. Livello alto? Oggi sono contento perchè oggi ci siamo staccati davvero tanto dalla parte bassa della classifica. Complimenti di Gasperini? Io gli ho rubato tutto, ho lavorato con lui e condividevamo le idee. Mi godo ogni momento, gli ultimi due anni a Genova sono stati difficili». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

