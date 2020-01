Valenza, omicidio maestra d’asilo: il killer ha tentato di togliersi la vita (Di domenica 26 gennaio 2020) L’omicidio di Ambra Pregnolato, meastra d’asilo di 42 anni, è stato l’ennesimo femminicidio. La donna è stata uccisa a Valenza, provincia di Alessandria, il 24 gennaio. Il responsabile sarebbe un amico di famiglia che per qualche tempo è stato amante della donna. L’uomo ha confessato: dopo la decisione di Pregnolato, sposata, di troncare la relazione l’avrebbe uccisa a colpi di martello. maestra uccisa a Valenza: confessa l’ex amante Le indagini sull’omicidio di Ambra Pregnolato, condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Alessandria, si sono concluse dopo la confessione del killer. L’uomo, un amico di famiglia di 46 anni, ha raccontato di aver avuto una relazione con la la maestra d’asilo per circa un anno e mezzo. Quando Pregnolato ha deciso di non lasciare il marito e di concludere la storia, dopo la richiesta dell’uomo di andare a vivere con lui, lui l’avrebbe ... thesocialpost

