Super Bowl 2020, un adolescente USA lancia la petizione per spostare la partita al sabato sera (Di domenica 26 gennaio 2020) Il sedicenne Frankie Ruggeri, il Super Bowl, l'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti penalizza chi il lunedì deve alzarsi presto per andare a scuola o a lavorare. Frankie Ruggeri vuole giocare il Super Bowl di sabato sera: l'impresa sembra impossibile ma la sua petizione ha già raccolto ventimila firme e per il teenager è un successo che vale come il titolo di campione della NFL. Intervistato dalla CNN, il sedicenne Frankie Ruggeri, di New York, ha detto che la partita di domenica sera penalizza studenti e lavoratori che il giorno dopo devono andare a scuola o in ufficio Nella petizione il sostiene che il passaggio al sabato sera dell'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti gioverebbe anche alla NFL (acronimo della maggiore lega professionistica di football americano) ... movieplayer

