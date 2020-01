Sci, Bassino seconda in SuperG dietro alla statunitense Mikaela Shiffrin a Bansko (Di domenica 26 gennaio 2020) Marta Bassino conquista un altro podio nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’azzurra è arrivata seconda nel SuperGigante di Bansko in Bulgaria: la piemontese chiude in 1’11″17 con 29 centesimi di ritardo dalla vincitrice, la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin (1’10″88). Terzo gradino del podio per la svizzera Lara Gut (+0.70). Elena Curtoni, vincitrice della discesa di sabato in cui l’Italia ha fatto registrare una storica tripletta sul podio, chiude settima in ritardo di 1.23 secondi. Fuori nel finale Federica Brignone dopo che all’intermedio aveva fatto segnare un leggero vantaggio rispetto al cronometro della Shiffrin. L'articolo Sci, Bassino seconda in SuperG dietro alla statunitense Mikaela Shiffrin a Bansko proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Storica tripletta italiana nella Coppa del Mondo femminile di sci! APPLAUSI a Elena Curtoni, Marta Bassino e Feder… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - repubblica : Sci, show delle azzurre nella discesa a Bansko: vince Elena Curtoni, seconda Bassino, terza Brignone [aggiornamento… -