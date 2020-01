Patrick Baldassari, ex fidanzato di Valeria Marini, nonno a 48 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Patrick Baldassari diventa nonno a 48 anni e confessa di essere di nuovo single Patrick Baldassari, ex compagno di Valeria Marini, racconta la sua esperienza visto che è diventato nonno a 48 anni. Il noto imprenditore Romagnolo dopo la fine della storia con la sua ex, ora racconta che è diventato finalmente nonno, nonostante la sua giovane età. Una grande gioia che il bel Patrick non pensava di volere. Invece, il bimbo è entrato a gamba tesa nella sua vita. La gioia è arrivata dopo il rapporto che aveva instaurato con una 25enne, Ilaria con cui si era fidanzato. Adesso però è tornato single e piuttosto, racconta la sua storia come nonno. Baldassarri alla trasmissione Verissimo ha raccontato alcuni aspetti della sua vita personale. Il quarantottenne imprenditore Romagnolo è il passato per Valeria Marini, in quanto i due si sono lasciati durante Temptation Island vip. Tra i due non ... kontrokultura

