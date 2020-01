"Ora basta tv e giornali": le sardine danno appuntamento a Scampia (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo. Ma ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità, innanzitutto personali”. Una volta chiuse le urne, le sardine tornano a parlare attraverso la loro pagina Facebook.“Se avessimo voluto fare carriera politica l’avremmo già fatto”, si legge nel post. “E invece, prima di tutto, desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici. Per questo motivo non ci vedrete in TV o sui giornali. La nostra responsabilità è pari a quella che si è assunta ogni persona che oggi si è infilata il cappotto ed è andata a fare una croce da protagonista”.Poi annunciano che è giunto il momento di compiere un passo in avanti nel loro percorso di ... huffingtonpost

