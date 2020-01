Meteo ROMA: tra schiarite e nubi, prima di qualche altra locale pioggia (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA risulterà un po' variabile, con nubi irregolari che si alterneranno a schiarite a tratti ampie sia domenica che lunedì. Il passaggio di una debole perturbazione determinerà possibili piovaschi per martedì, in uno scenario sempre mite e non invernale. Domenica 26: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 4 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Lunedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Martedì 28: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Stima pioggia 2 mm. Temperatura da 9°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 13 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 1900 ... meteogiornale

