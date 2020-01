LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Fognini eliminato da Sandgren. In campo Federer-Fucsovics. Barty supera Riske. (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-Sandgren CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-FUCSOVICS LA CRONACA DI RAONIC-CILIC 11.17: Federer parte bene e tiene il servizio a 15 salendo 1-0 contro Fucsovics. 11:15 Inizia il match con Roger Federer al servizio. 11.12: I giocatori sono in campo per le operazioni di riscaldamento 11.08: Il match Federer-Fucsovics dovrebbe iniziare tra circa dieci minuti. 11.04: Il campione svizzero ha vinto i due precedenti contro il tennista ungherese. 11.00: Manca un solo match per chiudere il programma degli ottavi di finale ovvero la sfida tra Roger Federer-Marton Fucsovics. 10.54: Barty ottiene il break e vince 6-4 il terzo set contro Riske. L’Australiana numero uno del mondo vola in finale. 10.48: Barty torna a fare punti dal servizio mantenendolo a 15 e passando avanti contro Riske 5-4. 10.45: ... oasport

zazoomnews : LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 7-6 0-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set! Match riapert… - OA_Sport : LIVE Federer-Fucsovics, Australian Open 2020 in DIRETTA: ostacolo ungherese per il veterano svizzero - GenovaOn : Roger Federer vs Marton Fucsovics LIVE: Aggiornamenti del quarto round di Australian Open -