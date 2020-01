Inter, Taribo West: «Tra Icardi e Lukaku scelgo Romelu. Scudetto? Non è impossibile» (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter, lunga Intervista dell’ex neroazzurro Taribo West che ha ripercorso il suo passato e ha parlato anche del momento della squadra di Conte Sono stati anni molti importanti quelli in maglia neroazzurra per Taribo West. L’ex Interista ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha detto la sua anche su questa stagione della squadra di Conte. «L’Inter sta costruendo una squadra forte. Moses serviva, potrà fare la differenza. Cosa può portare? Esperienza e mentalità: ha indossato maglie pesanti e vinto al Chelsea, con Conte. L’ha voluto, non è un caso. Inoltre, a livello tecnico, non è l’ultimo arrivato: ha un buon piede, è veloce e segna. Il suo acquisto è una bella notizia per la Nigeria e il continente africano in generale». Scudetto – «Se è possibile? Certo. E non lo dico semplicemente da tifoso, ci credo veramente. L’1-1 di Lecce è stato ... calcionews24

