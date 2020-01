IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Il vero dramma che rende i giovani felici di andarsene (Di domenica 26 gennaio 2020) Come dice Baldessarro, il dramma del Sud non sono più i suoi figli che se ne vanno. Il dramma vero del Sud è che sono felici di andarsene ilsussidiario

lupakkiotto85 : RT @Asiablog_it: ?? EPIDEMIA ?? Il #coronavirus ha già ucciso 9 persone e contagiato oltre 400 in #Cina, ma anche Thailandia, Corea del Sud,… - yvesodd : infatti ogni volta che esco e non ho un passaggio chiamo l’ambulanza e in meno di cinque minuti me la trovo sotto c… - SimonettaGioma2 : @matteosalvinimi Ma al sud non hanno già abbastanza problemi? -