Gattuso: «Sono un uomo del Sud, sono orgoglioso di allenare il Napoli» (Di lunedì 27 gennaio 2020) La conferenza stampa di Gattuso dopo Napoli-Juventus 2-0 Non cambia niente, oggi valiamo 27 punti, ed è giusto che ci diamo legnate nei denti, bastonate da soli, da quando sono arrivato io, più di qualcosa abbiamo sbagliato, ci siamo dati legnate da soli, affrontare partite con grande umiltà, sa giocare bisogna a metterla in condizione, se riesce a saper soffrire, a tenere il campo, se non teniamo bene il campo. Stasera mi è piaciuto tutto, da Meret a tutti. Concesse solo due palle gol a una delle 3-4 squadre più foti d’Europa Il secondo tempo tante volte i loro due centrali portavano palla e noi aspettavamo, ci venivamo in bocca, ci hanno portato loro 15 metri avanti, e la linea di difesa è stata più alta «È una squadra che si sta allenando con carichi pesanti, quando non arrivano risultati mi prendete per scemo. Ha lavorato in questi 45-50 giorni, anche a secco. L’abbiamo ... ilnapolista

