Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020: Dorothea Wierer accorcia a -15 il distacco su Eckhoff, Öberg fa paura (Di domenica 26 gennaio 2020) L’emozionante fine settimana di Pokljuka ha riaperto la corsa alla Coppa del Mondo 2019/2020 femminile di biathlon. Sulle nevi slovene è salita in cattedra la svedese Hanna Öberg, capace di portare a casa un secondo e un primo posto e accorciare notevolmente il divario in Classifica dopo un dicembre sottotono. Al termine di questa sesta tappa la norvegese Tiril Eckhoff, assente oggi nella Mass start, guida ancora il gruppo con 524 punti ma sia la nostra Dorothea Wierer (-15) che la svedese sopra citata (-66) sono tornate sulle sue code. In particolare lo score di Öberg è ancora più pauroso in quanto già comprendente i due scarti, in virtù delle due prove saltate in Francia. Lisa Vittozzi rialza la testa e può essere considerata la seconda MVP di questa settimana, con un quarto e un secondo posto che le valgono il ritorno in Top 10 a 325 punti. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo ... oasport

