Tour Down Under 2020, Giacomo Nizzolo: “Super felice di aver vinto. Finalmente un buon inverno senza intoppi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Seconda vittoria nel circuito World Tour in carriera, a distanza di addirittura sette anni dalla prima. Non può che essere entusiasta Giacomo Nizzolo per lo splendido trionfo arrivato oggi in volata nella quinta frazione del Tour Down Under 2020. Uno sprint magistrale per il corridore della NTT Pro Cycling che si è messo alle spalle il connazionale Simone Consonni. Le sue dichiarazioni all’arrivo: “Non posso ringraziare abbastanza i miei compagni di squadra. Hanno fatto un ottimo lavoro. Il piano era che se fossi rimasto un po’ indietro, mi avrebbero aspettato in salita. Lo hanno fatto perfettamente ed ero nel posto perfetto e ho messo tutto ciò che avevo sui pedali. Ha funzionato alla grande, sono felicissimo”. Prosegue: “Finalmente ho avuto un buon inverno, è stato un successo per me perché ho iniziato la stagione senza infortuni o problemi. Le cose sono andate bene finora, ... oasport

