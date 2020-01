Saronno, notte di paura: intossicata dal monossido una famiglia (Di sabato 25 gennaio 2020) notte di paura a Saronno, un’intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Il bilancio è di quattro persone portate d’urgenza al pronto soccorso. L’emergenza è scattata poco dopo le 3.30. Ad accorgersi è stato il 40enne, il capofamiglia dell’appartamento di via Favio Strà. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 assieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Una volta accertata la situazione sono stati portati in pronto soccorso il capofamiglia di 40 anni assieme alla moglie e ai due figli di 6 e 7 anni. su Il Notiziario. ilnotiziario

