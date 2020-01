Sanremo 2020, arriva la replica di Junior Cally dopo le accuse di sessismo (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo sembrerebbe proprio essere diventato il Festival delle polemiche. dopo le varie accuse volte ad Amadeus, in merito alle parole spese durante la conferenza, è giunto il turno del rapper Junior Cally, pseudonimo di Antonio Signore. dopo le accuse riguardanti i testi delle sue canzoni, definiti “sessisti” e “violenti” nei confronti delle donne, arriva finalmente la replica del cantante e produttore discografico italiano. Ecco come ha risposto Junior Cally solo poche ore fa sul suo profilo Instagram: Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma. Sono un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine. Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c’è anche Valentina al mil fianco: siamo complici, ... trendit

