Salvini, Meloni perché non dite nulla sulle scritte contro gli ebrei di Mondovì? (Di sabato 25 gennaio 2020) In 24 ore il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia hanno solidarizzato con Sinisa Mihajlovic e Mario Cattaneo, fatto decine di post sui social, tenuto numerosi comizi di campagna elettorale. Ma in nessun caso, hanno trovato il tempo di dire qualcosa sulle scritte antisemite di Mondovì. perché tanta reticenza? fanpage

