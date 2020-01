Rita Pavone si difende dalle critiche: “Sono stata fraintesa” (Di sabato 25 gennaio 2020) Rita Pavone sarà una dei big in gara a Sanremo 2020 e la sua presenza sta facendo molto discutere. La cantante, infatti, è stata tacciata di sovranismo per le sue posizioni vicine a quelle del leader della Lega Matteo Salvini. Rita Pavone parla delle critiche che l’hanno trovolta É tutto pronto per il Festival di Sanremo 2020 e non si accennano a placarsi le polemiche. Oltre alle critiche mosse verso Amadeus, fin da quando si sono saputi i nomi dei cantanti in gara, molti fans del programma si sono scagliati contro Rita Pavone. La cantante sarà in gara con Niente (Resilienza 74), un brano al tempo stesso rock e ribelle. La Pavone ha rilasciato un’intervista ad Oggi in cui ha parlato delle sue esternazioni che hanno fatto in modo di additarla come sovranista.“Sui social sono stata fraintesa, è un po’ come il telefono senza fili. Di questi tempi, purtroppo, è meglio tacere” sono ... thesocialpost

raimovie : Tra i big in gara a @SanremoRai quest'anno c'è @Rita_Pavone_ un'artista che è sempre un piacere ascoltare. Vi ripr… - d6e00e857e2340e : Rita Pavone, sui social infuriano le polemiche: «No alla sovranista a Sanremo» http://..grande Rita Pavone compagna della ns gioventù…! - AntonioTolomeo6 : @matteosalvinimi @Rita_Pavone_ che rincoglionita ma non per l'età ma per colpa di #Salvini che si è fatta lobotomi… -