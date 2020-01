"Premio Francese" a Gaetano Scariolo, corrispondente Agi (Di sabato 25 gennaio 2020) Nello Scavo, giornalista di Avvenire, e Umberto Santino, fondatore del Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, sono i due vincitori del XXIII Premio nazionale Mario e Giuseppe Francese. La menzione speciale, invece, è andata a Gaetano Scariolo, cronista siracusano di nera corrispondente dell'agenzia AGI a cui nello scorso mese di maggio hanno bruciato l'auto. Con il suo lavoro, sempre in prima linea, ha assunto le vesti di 'giornalista scomodo'. Per questa ragione ha subito una grave intimidazione, gli hanno bruciato la macchina. La cerimonia di consegna si terrà la mattina del 6 febbraio al Real teatro Santa Cecilia di Palermo. La scelta della commissione e' ricaduta su Scavo per premiare il suo scrupoloso lavoro svolto negli ultimi anni, durante i quali ha alzato il velo sugli interessi criminali dei grandi trafficanti di uomini nel Mediterraneo. ... agi

brongosalvatore : RT @nelloscavo: Palermo, il Premio Mario Francese per il giornalismo a @nelloscavo @Avvenire_Nei e allo storico Umberto Santino https://t.… - AndreaLiberati : RT @nelloscavo: Palermo, il Premio Mario Francese per il giornalismo a @nelloscavo @Avvenire_Nei e allo storico Umberto Santino https://t.… - GiornalistiItal : Premio Francese a Nello Scavo e Umberto Santino - -