Odontoiatria, aumentano gli interventi con la tecnica chirurgia mini-invasiva per una migliore guarigione (Di sabato 25 gennaio 2020) Negli ultimi 30 anni la parola chiave di tutte le discipline chirurgiche è diventata mini-invasività. Anche l'Odontoiatria, ovviamente, è stata ed è coinvolta in questa evoluzione. Questo nuovo approccio fornisce degli strumenti nuovi, moderni, complementari a quelli già disponibili. Queste novità hanno implicato la messa a punto e l'utilizzo di uno strumentario e di dispositivi biomedicali dedicati e l'elaborazione da parte degli Igienisti dentali di protocolli di mantenimento specifici. IL CONGRESSO CON DENTISTI E IGIENISTI ASSIEME CON L'IST – Il VII Congresso dell'Istituto Stomatologico Toscano, organizzato da Tueor Servizi di Torino, si svolge anche quest'anno a Viareggio, presso il Grand Hotel Principe di Piemonte. Circa 400 i partecipanti, attesi anche dall'estero. In programma, oltre alle sessioni ordinarie, numerosi corsi, workshop e i riconoscimenti ai migliori talenti.

