L’incidente stradale sulla Tiburtina (Di sabato 25 gennaio 2020) Incidente stradale mortale questa mattina alle 5.30 su via Tiburtina, all’altezza di Tivoli Terme. A perdere la vita due ragazzi di 19 e 21 anni a bordo di una Panda che, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere contro un bus della linea Cotral. I due giovani sono morti sul colpo. All’interno del mezzo di trasporto pubblico nessuno e’ rimasto ferito. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Tivoli per i rilievi. L’incidente stradale sulla Tiburtina L’incidente è avvenuto verso le 5 del mattino davanti al Centro commerciale “Le Palme”, all’altezza del civico 357 della Tiburtina. Una Fiat Panda proveniente da Roma e diretta a Tivoli è finita contro un pullman Cotral che viaggiava in direzione della Capitale. All’interno del mezzo di trasporto pubblico nessuno e’ rimasto ferito. Sul posto, oltre al 118 ... nextquotidiano

MarceVann : RT @neXtquotidiano: L’incidente stradale sulla Tiburtina A perdere la vita due ragazzi di 19 e 21 anni a bordo di una Panda che, per cause… - neXtquotidiano : L’incidente stradale sulla Tiburtina A perdere la vita due ragazzi di 19 e 21 anni a bordo di una Panda che, per c… - Noovyis : (L’incidente stradale sulla Tiburtina) Playhitmusic - -