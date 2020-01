Giovanna Abate dopo la scelta: “Non meritavo di essere trattata in quel modo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Giovanna Abate torna a parlare della scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne Si torna a parlare di Giovanna Abate, divenuta nota per aver partecipato nei panni di corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La non scelta di Giulio Raselli ha commentato il percorso e la scelta dell’ex tronista in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Come sta dopo Uomini e Donne? A questa domanda ha risposto: “Sicuramente sono tanto dispiacuta per come è andata a finire. Ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi. Quasi non riesco a pensare in questo momento a ciò che di bello avrebbe potuto esserci tra noi.” La Abate pensa che Giulio avrebbe potuto usare più tatto nei suoi confronti: “Giulio con il suo atteggiamento non mi ha dato più nemmeno un motivo per star male ... nonsolo.tv

