Da ex suore a prostitute: per loro una casa-rifugio (Di sabato 25 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Quando abbandonano l'abito, alcune ex suore finiscono sulla strada. A Roma una casa per aiutarle a rimettersi in piedi Quando lasciano il velo, si ritrovano spesso sole e disperate, senza nessun aiuto. Così, alcune ex suore sono finite sulla strada e, per poter vivere, sono diventate prostitute. È la storia, raccontata dal Messaggero, di una giovane filippina che, una volta uscita dalla sua congregazione, si è ritrovata senza una casa, senza un lavoro e senza un aiuto. Per questo, dopo aver provato a cercare un impiego come domestica, si è prostituita. E di vicende così, ce ne sono altre. Per questo, un anno e mezzo fa a Roma, è stata aperta una casa-rifugio, che accoglie le ex suore che decidiono di lasciare la strada religiosa. "Le ex suore sono meno di una decina e vivono con altre donne rifugiate- racconta al Messaggero la congregazione che gestisce ... ilgiornale

infoitestero : Da ex suore a prostitute, il Papa dona una casa-rifugio a Roma per aiutarle e proteggerle - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Da ex suore a prostitute, il Papa dona una casa-rifugio a Roma per aiutarle e proteggerle - GHERARDIMAURO1 : Da ex suore a prostitute, il Papa dona una casa-rifugio a Roma per aiutarle e proteggerle -