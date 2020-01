CorSport: da Mertens ancora nessuna risposta al Napoli per il rinnovo (Di sabato 25 gennaio 2020) ancora nessuna risposta da parte di Dries Mertens all’offerta di rinnovo presentatagli dal Napoli. Lo scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Tutto ancora da definire. E da capire. E il tempo che passa non aiuta a risolvere le cose. Scrive Pedullà: “Mertens ieri ha pubblicato un post manifestando la grande voglia di tornare in campo. Ha la nostra solidarietà. Però bisognerebbe capire se accetterà la proposta contrattuale fattagli da De Laurentiis, il tempo che trascorre non aiuta ma bisogna tenere tutte le porte aperte” L'articolo CorSport: da Mertens ancora nessuna risposta al Napoli per il rinnovo ilNapolista. ilnapolista

napolista : CorSport: da Mertens ancora nessuna risposta al Napoli per il rinnovo L’attaccante belga ancora non ha sciolto le r… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CorSport – Capitolo rinnovi, Callejon verso l’addio: ancora in sta… - CalcioNapoli24 : -