Auto ibride, stop parking gratis: Cammarota convoca Salerno Mobilità (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il consigliere comunale di opposizione Antonio Cammarota, nella sua qualità di presidente della Commissione Trasparenza, annuncia di aver convocato “per la prossima settimana” il presidente di Salerno Mobilità Camillo Amodio “per approfondire le cause di quello che appare come un danno erariale nella cattiva gestione di un interesse pubblico”. La vicenda riguarda le Auto ad impatto-zero. Cammarota spiega. “Risulta che il Comune di Salerno per le Auto ibride non conceda più il permesso di usufruire dei parcheggi, a differenza di quanto avviene in tutte le altre città d’Italia e anche a Salerno per Auto immatricolate fino al 2019. Vicenda contraddittoria: da un lato le sbandierate politiche contro l’inquinamento, dall’altro decisione ad esse contrarie in un momento in cui le centraline rilevamento dell’inquinamento atmosferico rassegnano dati ... anteprima24

Mov5Stelle : La scelta di introdurre un ecoincentivo per l’acquisto di auto elettriche e ibride in caso di rottamazione del prop… - businessonlinei : Incentivi auto Sicilia 2020, ecobonus nazionale auto ibride, metano, gpl e nuova rottamazione… - Pagliacci8 : @ilpost forse a molti sfugge 2 cose, tesla produce auto di lusso, e produce oggi le auto di domani. toyota, la prim… -