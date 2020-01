Alessandria, marito ritrova moglie morta in casa. I carabinieri indagano per omicidio (Di sabato 25 gennaio 2020) Una 41enne residente a Valenza, in provincia di Alessandria, è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Il corpo presenta ferite alla testa. Alessandria – E’ morta probabilmente assassinata Ambra Pregnolato, una donna di 41 anni, ritrovata senza vita dal marito al rientro a casa nella giornata di venerdì 24 gennaio. La coppia, che aveva una figlia di 12 anni, viveva a Valenza, comune dell’alessandrino. Alessandria, cronaca nera L’uomo ha trovato la moglie con il corpo riverso a terra, con la pancia sul pavimento del salotto, e ha lanciato l’allarme. Quando, però, i medici del 118 sono arrivati sul posto per la donna non c’era più nulla da fare, potendone solamente constatare il decesso. I carabinieri: “E’ omicidio” Stando a quanto emerso, il cadavere presenta ferite alla testa che inducono gli inquirenti ... newsmondo

