Viadotto Parolise II e III, continuano i lavori per la riapertura (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoParolise (Av) – Proseguono i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas sul Viadotto “Parolise II e III”, ubicato lungo la strada statale 7 “Via Appia”, nel territorio comunale di Parolise, in provincia di Avellino. Successivamente alla prova di carico eseguita sull’impalcato nello scorso mese di dicembre, che ha avuto esito positivo, sono state avviate le lavorazioni propedeutiche alla riapertura del tratto stradale, quali il montaggio dei giunti di dilatazione, la realizzazione della pavimentazione stradale di usura e binder, la fornitura e la posa in opera sia dei dispositivi di ritenuta, sia della segnaletica. Tali attività hanno richiesto la fornitura e la posa in opera di elementi stradali necessari al completamento delle lavorazioni, quali i pannelli fonoassorbenti – fono isolanti, che hanno subito ritardi nei tempi ... anteprima24

